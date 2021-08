Escola portuguesa conquista três medalhas de ouro em concurso de dança

A escola de dança bracarense Backstage ganhou três medalhas de ouro, duas de pratas e distinção mundial de melhor dueto nas finais mundiais 2020 do Dance World Cup que decorreram em Telford, Inglaterra.

Numa competição onde todos os alunos juniores da escola saíram medalhados, a instituição recebeu ainda a máxima distinção do júri do Dance World Cup com o prémio especial para a categoria Children “Most Outstanding Duet / Trio” para a coreografia “Dueto”.

Este prémio foi o único prémio especial atribuído a Portugal na Gala Final de Vencedores para a qual apenas cinco coreografias lusass foram selecionadas, de entre as quais três foram contribuição da Backstage, revela o jornal O Minho.

A coreografia “Dueto” concebida por Luís Martins e Rosália Passinhas, com interpretação de Emília Davico e Gonçalo Gomes, já tinha recebido a medalha de ouro da sua classe Children Duet/Trio Lyrical and Contemporary com uma fantástica pontuação de 91,40%.

A Backstage destacou-se com as restantes medalhas de Ouro nas categorias Children Solo Jazz (Boys) e Children Solo Contemporary (Boys) com o seu aluno Gonçalo Gomes, com as coreografias “Newsies” de Rosália Passinhas e “When I am Laid in Earth” de Júlio Cerdeira.

As medalhas de Prata foram atribuídas às coreografias “Dancin’ Man de Rosália Passinhas na categoria Júnior Small Group Jazz & Show Dance e “The Clock” de Júlio Cerdeira na categoria Júnior Small Group Lyrical and Contemporary.

A Backstage ainda viu distinguidas as restantes coreografias a concurso com a aluna Inês Lozano a arrecadar um quarto e um quinto lugares em Júnior Solo Jazz e Júnior Solo Acro Dance e com as restantes coreografias de grupo a conseguirem um 4.º lugar em Júnior Small Group Jazz & Show Dance e um 8.º lugar em Children Small Group Jazz & Show Dance, com coreografias de Rosália Passinhas.

A diretora da Backstage Escola de Dança e Artes Performativas, Rosália Passinhas, sublinha que estes resultados que muito prestigiam a cidade de Braga e o nosso país se devem ao esforço continuado da escola, de toda a equipa, de todos os alunos da Companhia Júnior Backstage e dos seus familiares, sem qualquer apoio financeiro externo. Neste difícil ano de pandemia, quase sem ensaios presenciais e com todos os constrangimentos acrescidos, conseguir estes resultados de excelência, enaltecer o nosso país e a nossa cidade ao mais alto nível é uma recompensa inestimável e um reconhecimento inequívoco”.

O Dance World Cup, é considerada a maior competição mundial de Dança, reunindo mais de 120,000 participantes de 62 países, este ano com secção de competição vídeo e secção live.

