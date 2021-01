Escola das Artes lança novas formações em cinema, som e música

A Escola das Artes (EA) da Universidade Católica Portuguesa, no Porto, acaba de lançar novas formações abertas à comunidade. Os cursos de Práticas Artísticas para a Educação e Inclusão Social, Edição Digital de Som, Introdução do Design de Som para Vídeo e Cinema e, ainda, Cinema e Educação têm as candidaturas abertas e integram a oferta formativa da nova edição dos Cursos Livres da instituição – um programa de atividades que promove a formação nas áreas do Cinema, Conservação e Restauro, Escrita e Cultura e Som e Música.

A iniciativa destaca-se por abrir as portas da Escola das Artes ao público em geral, pela aposta na criação e divulgação de diferentes linguagens e realidades artísticas – além da vertente académica e de investigação – e, ainda, pelo corpo docente, composto por profissionais reconhecidos nas suas áreas e pelos próprios docentes da EA.

Levar as artes performativas até às salas de aula

Com o objetivo de promover a autonomia do aluno e a desfragmentação das disciplinas, a Escola das Artes acaba de anunciar o curso de Práticas Artísticas para a Educação e Inclusão Social. A formação, assente no princípio de que as artes performativas são ferramentas importantes para o estímulo à aprendizagem, visa capacitar profissionais deste setor para atuação em contextos de vulnerabilidade social e escolar, levando a dança, o teatro e a música para a sala de aula. As inscrições para esta formação, certificada pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua de professores, estão abertas e decorrem até 1 de fevereiro. Todas as informações sobre o curso podem ser encontradas aqui.

Aprender a editar som para criar arte

O curso de Edição Digital de Som representa um dos campos da pós-produção áudio, necessária nas diversas aplicações audiovisuais e musicais, e culmina no cruzamento e aplicação das diversas técnicas em forma de arte. Nesse sentido, procura introduzir diferentes técnicas e abordagens à edição de elementos sonoros sob diferentes linguagens e meios áudio. As inscrições para a formação estão abertas até 8 de fevereiro. Mais informações aqui.

Workshop explora criatividade da aplicação do som ao vídeo

O curso de Introdução do Design de Som para Vídeo e Cinema cobre um campo fundamental na produção de som para projetos audiovisuais, combinando a criatividade e a aplicação das diversas técnicas de captação, edição e pós-produção para a criação de arte sonora aplicada a elementos visuais. Abordando conceitos como registo de voz para dobragens, criação de foleys e efeitos sonoros, escolha, edição e aplicação musical para produção de um elemento audiovisual, este workshop visa estimular e desenvolver capacidades estéticas e sensoriais dos participantes. As inscrições podem ser submetidas até 22 de fevereiro. Todas as informações sobre o curso podem ser encontradas aqui.

Ensinar através do Cinema

Ensinar o cinema, ensinar com o cinema, ensinar pelo cinema. Este é o mote do curso de Cinema e Educação, que explora a utilização do cinema como um meio relevante e rico para a formação didática de competências curriculares e não curriculares, combinando perspetivas teóricas sobre a sua importância educativa e um trabalho prático de produção e análise. As inscrições para a formação, certificada pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua de professores decorrem até 22 de fevereiro. Mais informações aqui.