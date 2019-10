Escola anglo-portuguesa é grande aposta do governo britânico

A nova escola de ensino bilingue, em português e inglês, na zona sul de Londres foi oficialmente apresentada. O subsecretário de Estado da Educação britânico, Theodore Agnew, esteve na embaixada portuguesa em Londres, onde revelou ao público os contornos do projeto.

Segundo o Observador, Agnew admitiu que a iniciativa obrigou a um forte investimento. “Foi uma transação complicada. Abrir uma escola no centro de Londres custa dezenas de milhões de libras, é um grande compromisso”, explicou o governante. O investimento prendeu-se não só com a compra do edíficio, na zona de Wandsworth, como com as obras necessárias. Ao investimento inicial acrescem os custos de funcionamento. A escola vai funcionar de forma independente com uma gestão autónoma de horários e currículo, mas os custos são suportados pelo Estado britânico.

Theodore Agnew, enquadrou o investimento numa escola de português no contexto da ligação ao velho continente.“Acredito genuinamente que no pós-Brexit precisamos de mostrar que ainda estamos ligados emocionalmente e culturalmente à Europa”, explicou.

Durante uma visita ao consulado-geral de Londres o ministro português dos Negócios Estrangeiros português, Augusto Santos Silva, manifestou agrado com a iniciativa. “Estou certo de que quando as inscrições abrirem os pais portugueses e ou de outras nacionalidades que queiram que os seus filhos aprendam ao mesmo tempo em português e em inglês responderão positivamente” disse.

Os esforços no sentido de alargar o ensino de português no Reino Unido não se limitam a Londres. Na segunda-feira foi assinado um protocolo com o governo da ilha de Jersey. O presidente do Instituto Camões, Luís Faro Ramos, saudou a possibilidade de “dar continuidade ao projeto por garantir condições melhores” aos quatro docentes do instituto na ilha. Há 600 crianças nos ensinos primário e secundário na ilha de Jersey que estudam língua portuguesa. Recorde-se que em Jersey vivem cerca de 10 mil portugueses, aproximadamente 10% da população total.