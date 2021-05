Escócia também coloca Portugal na lista verde de destinos

Não é só Inglaterra que está a dar primazia a Portugal na sua lista verde de destinos para onde os seus cidadãos podem viajar a partir de 17 de maio. Também a Escócia decidiu seguir as mesmas regras, o que já está a gerar movimentações a nível de transporte aéreo.

Durante a pandemia, a Escócia não tem seguido sempre as mesmas indicações de corredor aéreo face às que são emanadas no Reino Unido pelo Governo de Boris Johnson, o que no ano passado gerou algum stresse na operação turística, nomeadamente no Algarve.

Mas nesta altura, com o desconfinar das viagens não essenciais anunciadas para os britânicos a partir de 17 de maio (desde janeiro proibidas e circunscritas a viagens essenciais, com infrações sujeitas a multas de 5 mil libras), a Escócia vai seguir as mesmas regras, o que significa que Portugal é o único país do sul da Europa a ficar na lista verde, juntando-se a Israel, Islândia, Austrália, Nova Zelândia ou Malvinas.