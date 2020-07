Esclareça dúvidas sobre questões legais com o BOM DIA

Todas as quartas-feiras, às 19 horas, hora de Lisboa, no Facebook do BOM DIA vai para o ar uma nova emissão intitulada “BOM DIA conversa Direito”.

Com a participação de dois juristas portugueses – Isabel Cunha e Miguel Kramer – este espaço tem por objetivo falar de questões jurídicas e esclarecer as dúvidas dos seguidores do BOM DIA que podem colocar questões durante a emissão.

Com uma duração de sensivelmente meia hora, a emissão do BOM DIA, vai para o ar no Facebook todas as quartas-feiras, às 19 horas de Lisboa.

Veja aqui uma das recentes emissões de “BOM DIA conversa Direito”: