Esclareça dúvidas sobre o programa de apoio ao investimento da diáspora

O Ministério dos Negócios Estrangeiros e o Ministério da Coesão Territorial promovem, no dia 2 de fevereiro, duas sessões de informação no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Investimento da Diáspora (PNAID). Estas sessões, em formato de videoconferência, contarão com as intervenções de abertura das Secretárias de Estado das Comunidades Portuguesas e da Valorização do Interior.

A sessão de informação “PNAID e o Estatuto de Investidor da Diáspora”, que decorrerá entre as 10h00 e as 11h30, de dia 2, terça-feira, procura prestar informação sobre o programa e esclarecer as condições e procedimentos para requerer o estatuto, disponível no sítio do PNAID.

Esta sessão destina-se às entidades de apoio ao empreendedorismo e investimento em Portugal, associações empresariais e de desenvolvimento local, empresas de consultoria e outras entidades com responsabilidades na informação e apoio às empresas.

As inscrições e o programa completo desta sessão estão disponíveis através desta página.

A sessão de esclarecimento “Programa de Apoio à Produção Nacional”, que decorrerá entre as 15h00 e as 17h00, pretende apresentar este novo sistema de incentivos ao investimento empresarial, em especial nos territórios do interior do país, e esclarecer as condições e procedimentos para apresentação de candidaturas para investidores da diáspora, cujos projetos contam com majorações. A sessão é destinada às Câmaras de Comércio e Indústria Portuguesas no estrangeiro. Mais informação sobre o Programa de Apoio à Produção Nacional pode ser encontrada no Portal do Governo.

As inscrições e o programa completo desta sessão estão disponíveis através desta página.

O PNAID é um programa nacional de valorização das comunidades portuguesas, promovendo o investimento da diáspora, em especial no Interior do país, bem como as exportações e a internacionalização das empresas nacionais através da diáspora. É coordenado pelas Secretárias de Estado das Comunidades Portuguesas e da Valorização do Interior.

Este programa agrega um conjunto de iniciativas e programas de apoio, procurando facilitar o acesso de investidores da diáspora a fundos nacionais e europeus através de majorações e dotações orçamentais específicas para detentores do Estatuto de Investidor da Diáspora. O Programa de Apoio à Produção Nacional já inclui majorações específicas para estes investidores, como aconteceu também na medida +CO3SO Emprego e nos incentivos à inovação produtiva nas empresas do Interior.