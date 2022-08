“Esch: Lieu de mémoires” apresentado no Luxemburgo

A Embaixada de Portugal e o Camões organizam uma apresentação do livro “Esch: Lieu de mémoires” da livraria Pessoa na capital do Luxemburgo, que terá lugar no Camões – Centro Cultural Português, no dia 8 de setembro às 19 horas.

A Librairie Pessoa, associação fundada em 2018 que promove a literatura em língua Portuguesa no Luxemburgo, associou-se às iniciativas culturais organizadas no contexto de Esch 2022 – Capital Europeia da Cultura, para lançar o seu primeiro livro “Esch: Lieu de Mémoires”.

A publicação reúne textos de 10 autores e, entre o relato e a ficção, descreve a cidade e as suas gentes num registo onde transpiram os temas da migração, da dinâmica urbana de Esch ou simplesmente espaços de vida da cidade.

Trata-se de um livro multilingue para o qual contribuíram vários textos em português.

A obra é ilustrada pelo colectivo de fotógrafos REFLEX! e foi pela primeira vez apresentada ao público em Maio durante a Noite da Cultura (na foto acima).