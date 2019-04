0

1

ervas daninhas

1

comendo

2

a seiva derramada

pelo chão

3

o céu dança

mas não responde

a ninguém

5

nuvem memória da água

engorda de gotas geladas

que acabarão por morrer na minha pele

não, solto os poros

o suão transmuta-me o sangue

8

as células são anãs brancas

cadáveres de estrelas velhas

rebentando como novas

no sidéreo do meu corpo

universo do meu verso

único em mim

como um deserto

de água

13

esses pontos de luz que me atravessam

sem ninguém dar por ela

nunca ninguém viaja para lado nenhum

apesar dos meus lábios despertos

e o vento morno na nuca, virás

para além das margens desse oceano

e eu reconhecerei o teu sorriso

e os teus dedos que me acalentam

adorno incontornável

a que tento escapar

fugir ao pântano e às areias

às sombras e à pressa

almejo

21

cobres o meu corpo com o teu

sossegas a minha intranquilidade

terias feito bem

aos meus sonhos de antes

quero acreditar nos dados

na esfera azul e nos números

sai o zero e o um

volto a jogar, outra vez o um

o dois gira até esbarrar

contra a tabela do três

rien ne va plus

sai o cinco vermelho

a bola preta número oito

o treze no tapete verde

e Black Jack 21

ganhei?

tens a certeza ?

pensas que jogo

todos os dias?

apenas na tua roleta russa,

meu amor!

JLC24042019