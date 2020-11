Erro no Excel deixou 125 mil infetados por covid fora das listas

Um erro no Microsoft Excel que eliminou quase 16 mil casos de covid-19 das estatísticas do Reino Unido pode ter levado a mais de 1.500 mortes evitáveis, de acordo com um artigo da Warwick University.

Os casos que foram removidos do registo devido ao erro no Microsoft Excel não foram encaminhados para a operação de teste e rastreamento do NHS (Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido), o que significa que as pessoas que foram expostas à covid-19 não souberam que precisavam de se isolar.

De acordo com o jornal britânico The Guardian, uma análise dos dados sugere que essas referências perdidas estão associadas a mais de 125 mil infecções e 1.500 mortes por covid-19.

Thiemo Fetzer e Thomas Graeber, economistas da Warwick University, descobriram o efeito graças a uma anomalia estatística nos dados. Diferentes partes da Inglaterra foram afetadas pelo erro em diferentes graus – e o número de casos perdidos é suficientemente aleatório para tratar o erro como uma “quase-experiência”.

Isto significa que o resultado pode ser analisado como se algumas áreas tivessem sido atribuídas aleatoriamente ao rastreamento de contato menos eficaz, com outras a agir como um grupo de controle. Ao comparar os dois grupos, o artigo estima a eficácia do rastreamento de contatos para salvar vidas e quantas vidas podem ter sido perdidas devido ao erro.

“A falha específica de rastreamento de contacto oportuno devido à falha de dados está associada a algo entre 126.836 (22,5% de todos os casos no período pós-tratamento em consideração) e 185.188 (32,8%) casos adicionais e com entre 1.521 (30,6% de todas as mortes) e 2.049 (41,2%) mortes adicionais relacionadas com covid-19”.

Os investigadores “aconselham cautela contra considerar esses tamanhos de efeito pelo valor de face” devido à estrutura complexa da pandemia.

“A boa notícia – se os autores estiverem corretos de que este foi um evento puramente aleatório – o rastreamento de contacto realmente funciona e é de vital importância para impedir a propagação do vírus. A má notícia – este único erro pode ter matado indiretamente cerca de 1.500 pessoas e, implicitamente, atrasos do governo e falhas no rastreamento de contactos podem ser responsáveis ​​por muito mais mortes”, disse Jonathan Portes, professor de economia na King’s College London.