Erguem-se novos muros na Europa

A Lituânia começou, esta sexta-feira, a erguer uma vedação ao longo da sua fronteira com a Bielorrússia para deter migrantes de países terceiros de entrarem no país.

A construção da barreira fronteiriça ocorre uma semana depois de Vilnius ter decretado o estado de emergência para lidar com um acentuado aumento do fluxo migratório, que afirma estar a ser encorajado pelas autoridades bielorrussas.

As relações entre os dois países vizinhos estão tensas desde as eleições de agosto de 2020 na Bielorrússia, de que saiu vitorioso o Presidente há muito no poder, Alexander Lukashenko, e que têm sido consideradas fraudulentas pelo Ocidente.

Os resultados do escrutínio desencadearam meses de protestos e uma dura repressão da oposição ao regime autoritário de Lukashenko.

A Lituânia, que tem apoiado e concedido refúgio a figuras da oposição bielorrussa, acusa o país vizinho de organizar as travessias fronteiriças de pessoas na maioria oriundas do Iraque, do Médio Oriente e de África.

A dupla vedação de arame farpado será instalada ao longo de 550 quilómetros, cobrindo a maior parte da fronteira de quase 680 quilómetros, e custará 41 milhões de euros, de acordo com a ministra do Interior lituana, Agne Bilotaite.

