Ergue-te defende reforço dos serviços consulares

João Pais do Amaral, que substituiu a cabeça de lista do Ergue-te pelo círculo da Europa no debate que o BOM DIA organizou com os partidos que concorrem às legislativas de março, defendeu a necessidade de reforçar os serviços consulares a nível logístico e de recursos humanos.

O representante do Ergue-te iniciou a sua intervenção por saudar os “1,5 milhões de portugueses que, nos últimos 20 anos, emigraram” e frisou que, neste momento, “não há capacidade para que toda a gente volte para Portugal”.

Na visão do representante partidário, “Portugal não é atrativo para os portugueses que foram mandados para fora do país, portugueses com estudos e competências” mas que, “neste momento se veem privados da sua pátria”.

Em relação à imigração, Pais do Amaral vincou que o seu partido não é contra desde que a mesma “seja completamente regulada” e que quem entra no país “respeite os nossos usos e costumes, que é o caso da imigração europeia”. Já em relação ao acolhimento de não-europeus, o representante tomou posição “contra esta invasão de quem não respeita nem vem para Portugal praticamente para trabalhar e não partilha da nossa matriz judaico-cristã”. “Portugal é um ponto de passagem para obterem um visto para partirem para outros países”, atirou.

No caso do seu partido ser eleito pela emigração, Pais do Amaral propõe fazer “o levantamento total da realidade das comunidades portuguesas”, comemorar os 500 anos do nascimento de Camões, o acesso ao SNS e médico de família aos emigrantes quando se encontram em Portugal, o reforço dos serviços consulares, a implementação do voto eletrónico, instaurar o círculo único eleitoral, controlar as fronteiras “tal como os Espanhóis” e criar condições para atrair jovens portugueses na diáspora.

João Pais do Amaral falava em substituição de Patrícia Manguinhas num de dois debates que o BOM DIA organizou e para os quais convidou os cabeças de lista pelo círculo da Europa.

Veja aqui o debate com CDU, RIR, ADN, Nós Cidadãos, AD, Bloco e Iniciativa Liberal:

Veja aqui o debate completo que juntou Ergue-te, PS, Chega, Nova Direita, Volt e Livre.