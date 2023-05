Erasmus Campus: ainda vais a tempo de te inscreveres

A Agência Nacional Erasmus+ Educação e Formação, em pareceria com a Comissão Comemorativa dos 50 anos do 25 de abril e com o apoio da Câmara Municipal de Marvão e do Instituto Politécnico de Portalegre, está a organizar a sua primeira escola de verão.

Trata-se de uma iniciativa que visa a aproximação da agência nacional e o programa Erasmus+ aos jovens, e trabalhar com estes as quatro prioridades do Programa: a Participação Democrática, a Sustentabilidade e Preservação do Ambiente, a Transição Digital e a Inclusão e Equidade, até 2027.

O Erasmus Campus é um fórum de discussão e formação, apartidário, e focado em capacitar todos os participantes para uma cidadania ativa, que contará com diferentes formatos, práticos e dinâmicos, motivando todos os participantes a refletir sobre as temáticas europeias, proporcionando a oportunidade de interagirem e debaterem com oradores de alto nível, de diversas áreas.

A primeira edição decorrerá na Vila de Marvão, entre os dias 14 e 17 de setembro, e contará com a presença 30 jovens, com idades compreendidas entre os 16 e os 26 anos à data da apresentação da candidatura.

Na primeira edição, foram previstas três vagas para lusodescendentes, cujos custos de participação ficarão a cargo da organização (viagens incluídas).

As inscrições estão abertas para os lusodescendentes até dia 20 de maio.

Esta é, para muitos, uma oportunidade de ter um primeiro contacto com o Programa Erasmus+, estar na presença de oradores de alto nível e de falar abertamente sobre as temáticas relacionadas com a democracia e a participação democrática.

Toda a informação relativa ao Erasmus Campus, o link para apresentação de candidatura e o regulamento, estão disponíveis em https://erasmusmais.pt/destaques/erasmuscampus/