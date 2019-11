Equipamentos de proteção individual portugueses à distância de um clique

A AUTOMA apresentou uma plataforma digital que desenvolveu para disponibilizar, sem paralelo no mercado, uma vasta gama de equipamentos de proteção individual (EPI). Do calçado profissional aos capacetes, com passagem pelo vestuário de trabalho, os óculos de proteção ou os tampões para ouvidos, entre outros.

A loja online da AUTOMA é uma plataforma user friendly, que permite a todos os sectores de actividade que necessitam de EPIs dispor de um meio expedito para avaliar a adquirir os produtos que melhores se adequam ao seu ambiente de trabalho.

«Há muito que os nossos clientes nos solicitavam uma plataforma digital de encomenda, que está sempre atualizada, quer em função dos modelos mais recentes, quer do stock disponível para entrega imediata. Perspetivamos que o negócio cresça, cerca de 50%, nos próximos dois anos», afirma Joaquim Vitelo, do departamento comercial da Automa.