Equipamento alternativo da seleção é o melhor segundo jornal inglês

O jornal inglês The Telegraph elaborou um original ranking em que classifica todas as camisolas – principais e alternativas – das 24 seleções participantes no campeonato da Europa, que arranca na sexta-feira.

Portugal surge em posições de destaque: se o equipamento principal é sétimo classificado, a camisola alternativa lidera a lista. E a justificação apresentada pela publicação britânica é, no mínimo, curiosa e… bem humorada.

“Muito pouco usual, instantaneamente reconhecível, obviamente português e um nível acima das restantes. Apenas a listra de baixo dá a volta à parte dorsal. Significa que tem algo diferente para o qual se pode olhar e os nomes e números dos jogadores são facilmente legíveis. Fica toda a gente feliz. Exceção feita a Pepe, provavelmente. Cristiano Ronaldo vai parecer um vilão perfeito a usar isto. Tentem apontar defeitos. Não vão conseguir”, pode ler-se na apreciação do The Telegraph ao equipamento português, que até foi utilizado no jogo de preparação com Espanha.