Equipa portuguesa reforça-se com os melhores para tentar título mundial

O português Gonçalo ‘RastaArtur’ Pinto e o francês Lucas ‘Daxe’ Cuillerir, três vezes campeão do mundo, assinaram pela Apogee, e ambos os jogadores de FIFA dizem à Lusa ter como objetivo o título mundial.

A equipa portuguesa anunciou uma série de contratações, com ‘Daxe’, ex-Paris Saint Germain, à cabeça, além da chegada do campeão nacional Tiago Araújo, que fez dupla com ‘RastaArtur’ (na foto acima), pelo Nacional, nas conquistas do torneio de inverno da eLiga Portugal, em dezembro de 2020, e da Taça eLiga, já este mês.

Com o francês chega também o compatriota Alan Cami, ou ‘Zal’, seis vezes campeão do mundo como treinador, com a dupla a assumir um novo desafio na equipa portuguesa, ela própria a procurar posicionar-se entre as melhores equipas a nível internacional.

“Escolhi a Apogee porque me apresentaram um projeto muito profissional e sério. Depois do ‘PSG’, queria ir em frente, não para trás. (…) Posso trazer a minha experiência e conheço alguns jogadores da equipa, como o ‘RastaArtur’”, reconheceu ‘Daxe’, que também abraçou o desafio de “falar uma nova língua”, em entrevista à Lusa.

Tanto Gonçalo Pinto como ‘TiagoAraujo10’ são “os melhores jogadores portugueses” para o francês, que acredita “no nível da equipa”, num país com um estilo de jogo “mais ofensivo”, por contraste com o jogo “posicional” mais comum em França.

Quanto a objetivos, o principal é “ser campeão do mundo outra vez”. “É o meu sonho, e também chegar ao topo com a Apogee, que quero ajudar a ser uma das melhores equipas do mundo”.

Aos 20 anos, ‘Daxe’ assume uma primeira experiência internacional, após quatro anos no Paris Saint Germain (PSG), entre 2016 e 2020.

Outro desafio, reconheceu, é trazer mais visibilidade à equipa, que é menos conhecida sobretudo no panorama europeu, e acredita que poderá ser “uma surpresa”, tanto em Portugal como lá fora.

“Estive 4 anos no ‘PSG’, e é uma das melhores equipas do mundo, muito famosa, e agora quero ter outro objetivo para me motivar. Acreditei no projeto, quero mostrar a equipa em França, e muita gente ficará surpreendida”, revela.

Cuillerier e ‘RastaArtur’ já se cruzaram várias vezes, de forma mais célebre no Mundial de duplas de seleções da FIFA de 2019, em que o português, ao lado de Diogo ‘Tuga810’ Pombo, foi derrotado nas meias-finais da prova pelos franceses, que viriam a conquistar o título, o último troféu mundial do agora colega de equipa.

À Lusa, Gonçalo Pinto, de 21 anos, elogia o agora colega de equipa, “um dos melhores do mundo”, e espera que a dupla que os dois fazem, e que na quinta-feira vai discutir uma vaga nos ‘play offs’ do Mundial de clubes, traga resultados para a Apogee, onde também estará ao lado de ‘TiagoAraujo10’, um “grande amigo” com quem já ganhou troféus.

“Enquanto equipa, [o objetivo é] conseguir a qualificação para o campeonato do mundo de clubes. Todas as equipas querem estar presentes. Eu e o Daxe temos uma grande oportunidade”, resume.

A nível pessoal, prossegue, quer “ganhar a maior parte das competições” e “estar no Mundial individual, para fazer melhor que o ‘top 8’ de 2019”. “É trazer o mundial para casa, é o objetivo todos os anos”, simplifica.

Aos 21 anos, chega a uma nova equipa após passagens pelo Sporting e pela TS Warrior Player, além de ter representado outros clubes durante provas específicas, com vários resultados de monta, figurando frequentemente nos melhores lugares do ‘ranking’ mundial do jogo.

Os novos reforços da Apogee juntam-se, a partir de hoje, ao antigo campeão nacional Gonçalo ‘Troppez’ Brandão e a Júlio ‘Marqzou’ Lourenço, campeão nacional de Pro Clubs, que já faziam parte da estrutura, que quer afirmar-se no panorama europeu do videojogo FIFA (que emula o futebol) após uma parceria alcançada hoje com a casa de apostas ‘online’ Betclic.

