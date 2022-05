Equipa portuguesa na Alemanha sobe de divisão

O FCK Portugiesen foi promovido à primeira divisão do campeonato estatal na Alemanha. A equipa vai agora para a A-Klasse do estado de Rheinland-Pfalz.

O clube português conseguiu assegurar a subida de divisão estatal, tendo a equipa de Kaiserslautern assegurado o primeiro lugar tanto no campeonato comum como no play-off de subida.

O clube alemão já data de 1900 e tem, como referem no site do clube, “uma história rica em heróis, mitos, sucessos e anedotas”. Mereceram a menção de parabenização no facebook oficial do Consulado-Geral de Portugal em Estugarda, dado ser uma equipa também portuguesa.

