Equipa mais portuguesa de Espanha sobe à La Liga

Este domingo, o Almería sagrou-se campeão da segunda liga espanhola e garantiu a promoção. Vários portugueses estão na equipa, como o ponta-de-lança Dyego Sousa.

Foi no passado domingo, na última jornada do campeonato, que o Almería foi campeão. Depois de um empate frente ao Leganés, terminou com o mesmo número de pontos que o segundo lugar, o Real Valladolid. O título foi conseguido por uma diferença de cinco golos.

O campeonato desta época foi disputado até ao fim. O Eibar ficou em terceiro lugar e não garantiu a promoção por uma diferença de um ponto.

O Almería, antigo clube do benfiquista Darwin Nuñez, tem um plantel repleto de portugueses. Para além do ponta-de-lança ex-Braga e ex-Benfica, dois defesas e um médio são portugueses. Daniel Carriço e Nélson Monte atuam recuados na equipa e mais ao centro está Samuel Costa.

#portugalpositivo