Equipa mais portuguesa da Grécia afetada pelo coronavírus

O presidente do Olympiacos anunciou na sua página de Instagram que está infetado com o novo coronavírus.

Evangelos Marinakis é o presidente do Olympiacos, clube onde atuam os portugueses José Sá, Rúben Semedo, Cafú e é treinado por Pedro Martins. O grego anunciou na sua conta oficial de Instagram que está infetado com o Covid-19.

Mas a preocupação em torno desta situação não se prende apenas com a Grécia. Marinakis é dono do Nottingham Forest (Inglaterra) e esteve no estádio da equipa no último fim de semana, deixando assim os ingleses em alerta com a situação.

Leia mais em Jornal de Notícias.