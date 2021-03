Foi jogada a primeira volta do eEuro 2021 e a equipa que representa o Luxemburgo venceu três jogos em e empatar um contra a seleção romena.

“Nesta primeira volta lideramos o grupo com os mesmos pontos que a Roménia mas com mais golos marcados”, disse ao BOM DIA Daniel Araújo, que faz equipa pelo Luxemburgo com Gianluca Di Marco.