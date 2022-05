Durante a pré-época, o Middlesbrough FC vai realizar um estágio de uma semana ao sudoeste português. Deve realizar uma partida durante a estadia.

Será no início de julho que a equipa inglesa vai estagiar a Portugal durante uma semana. O Middlesbrough, onde Abel Xavier chegou a jogar, anunciou esta quarta-feira os planos para a pré-época, que passa também pela nossa terra.

O clube do nordeste inglês joga atualmente no Championship, onde também atua na próxima temporada. O primeiro jogo do início da época será no dia 2 de julho, e a chegada a Portugal está prevista para dia 9 do mesmo mês.