Equipa de Tours com essência portuguesa

Em Touraine, a comunidade portuguesa tinha o seu próprio clube de futebol, criado em 1967. Mesmo que já nem todos sejam portugueses, a essência nacional está na equipa de Tours.

Tony Gomes é o treinador do AC Portugal Tours, agora renomeado de ACP Tours. Reflete que em Portugal apenas se apoiam os grandes clubes. “Quando se nasce em Portugal, nasce-se a apoiar um dos três grandes: Porto, Benfica ou Sporting”, reflete o técnico ao La Nouvelle République (NR).

O início do clube não foi fácil. Criado por imigrantes portugueses nos anos 60, tiveram de se relocalizar várias vezes, como relembra o presidente do clube. “Tivemos vários estádios ao longo da nossa história, em Vaucanson, Choiseul, ou mesmo em direção ao vallée du Cher”, explica Philippe d’Almeida. Desde 2016, e com um efeito mais permanente, os jogadores finalmente se instalaram no stade du Danemark, em Tours-Nord.

A fixação de um lugar para a equipa foi um passo importante para conseguir crescer. O clube desenvolveu-se mais rapidamente desde 2016. Philippe d’Almeida relembra o crescimento. “Passámos de 150 federados para 360 em oito anos e o momento é bom”, refere Philippe d’Almeida. O ADN do clube evoluiu assim, com a chegada das categorias de base, dos sub-6 aos sub-18, para além das tradicionais equipas sénior.

Mas não foram só de Portugal que chegaram desportistas para a equipa de Tours. “Há muitos dirigentes de origem portuguesa, mas entre os nossos federados, temos alguns de todas as origens”, desenvolve o presidente. “E entre 60 e 70% deles vêm de bairros, como Sanitas ou Beffroi”, como referiu ao NR.

Mesmo recebendo jogadores e técnicos que não são portugueses, a mística em torno do clube não se perde. “O meu pai, por exemplo, foi presidente da ACP Tours quando eu era mais novo”, lembra Tony Gomes. E não esquece a grande rivalidade contra outro clube de origem também portuguesa – o Joué-lès-Tours – que continua a ser um jogo marcante na segunda liga regional onde jogam.

O ACP Tours mantém como foco importante o prazer de jogar à bola. “O nosso objetivo continua a ser fazer com que os nossos jogadores gostem de futebol, especialmente os mais jovens”, insiste Philippe d’Almeida. Contudo, e por bons motivos, as estruturas do clube já começam a ser pequenas para o tamanho que este já tem.

“Estamos a jogar pela subida para a primeira liga regional, mas o estádio não tem tamanho para este nível”, indica Philippe d’Almeida. A confiança, no entanto, não os abala. “A dinâmica é boa, o que atrai jogadores, educadores e parceiros”, garante o presidente.

#portugalpositivo