Equipa de Oliveira perde contrato de MotoGP

A equipa RNF, na qual correu o português Miguel Oliveira, ainda não tem contrato para correr na temporada de 2024 de MotoGP.

“O Comité de Seleção de MotoGP, que integra membros da FIM (Federação Internacional de Motociclismo), da IRTA (associação de equipas) e da Dorna (organizador), decidiu não selecionar a equipa CryptoDATA RNF para a temporada de 2024”, lê-se num comunicado do MotoGP.

No mesmo documento, a decisão é justificada com “repetidas infrações e quebras do acordo de participação, que afetam a imagem pública do MotoGP”.

“O Comité de Seleção vai rever as candidaturas para uma nova equipa independente, que usará motores Aprilia, para se juntar à grelha de MotoGP em 2024”, refere o organismo.

Miguel Oliveira mudou-se esta temporada para a equipa satélite da Aprilia, após ter corrido na KTM nas suas primeiras quatro temporadas no MotoGP, e, tal como o espanhol Raul Fernandez, tem contrato diretamente com o fabricante italiano para 2024.

O português terminou o campeonato na 16.ª posição, com 76 pontos, numa temporada com vários incidentes e lesões que o afastaram de algumas corridas, tendo mesmo falhado o último Grande Prémio, em Valência, no domingo.