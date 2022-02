Equipa de Félix da Costa conquista o México

Sábado o Campeonato do Mundo FIA de Fórmula E regressou à Cidade do México, ao Autodromo Hermanos Rodriguez, circuito famoso pelo seu anfiteatro Foro Sol.

Os pilotos da DS Automobiles alcançaram, nesta ronda mexicana, um grande resultado ao volante dos seus monolugares DS E-TENSE FE21.

Partindo da quarta e quinta posições da grelha de partida, numa corrida que se iniciou sob um céu nublado, Jean-Éric Vergne e António Félix da Costa entregaram-se a 45 minutos de intensos combates contra um conjunto de fortes adversários, no final dos quais Jean-Éric Vergne viria a terminar na 3ª posição, um excelente desempenho que permitiu ao piloto francês somar valiosos pontos para as classificações de Equipas e de Pilotos.

Logo atrás de si ficou o DS E-TENSE FE21 de António Félix da Costa. Grande animador dos combates entre o pelotão da frente, o piloto português provou o seu regresso ao ritmo após as duas primeiras rondas em Diriyah. Graças ao 4º lugar aqui alcançado, Félix da Costa somou os seus primeiros 12 pontos da presente temporada.

Seguir-se-á o E-Prix de Roma, com as Corridas #4 e #5 desta Temporada do Campeonato do Mundo FIA de Fórmula E a decorrerem nos próximos dias 9 e 10 abril.

#portugalpositivo