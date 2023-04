Equipa de Endurance portuguesa homenageada por resultado nos Emirados

A Federação Equestre Portuguesa homenageou no sábado passado a equipa que conquistou a medalha de Bronze no Campeonato do Mundo de Endurance de Séniores 2023 em Butheeb, Emirados Árabes Unidos.

A cerimónia decorreu na Companhia das Lezírias e contou com a presença de Vítor Pataco, presidente do Instituto Português do Desporto e Juventude, e ainda Pedro Silva, em representação da Confederação do Desporto de Portugal.

Durante a homenagem, o presidente da Federação Equestre Portuguesa, Bruno Rente, salientou “a relevância da conquista da medalha de bronze numa prova mundial de tamanha importância colocando o hipismo português num patamar de excelência mundial”.

Também no sábado foram entregues os prémios aos vencedores do Campeonato Nacional de Endurance que teve lugar na Companhia das Lezirias. Rui Lanternas ficou em primeiro lugar, Rui Pereira em segundo e o terceiro lugar foi conquistado por Margarida Serra Marques.

Da equipa homenageada faziam parte Leonor Moreira (Sprit de Crouz), Ana Margarida Costa (Vulcane de Crouz), Ana Barbas (Dormanne de la Gesse), Lourenço Aragão (Figo) e Pedro Godinho (Alto de Traclin)