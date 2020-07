equinócio de amendoeira a tua pele

a tua boca fornalha de romãzeira

trigais do sol os teus olhos

barro da primavera as tuas mãos

e repletos sempre repletos

os pessegueiros dos teus seios

feitiçaria de figueira o teu ventre

as tuas nádegas celestiais

cachos de uvas místicas

as tuas pernas dois rios

desaguando em julho

diluir-me nesse vinho

é o meu desejo

dm