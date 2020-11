Época na China não correu bem a Vítor Pereira

O Shanghai SIPG, treinado por Vítor Pereira, terminou a edição 2020 da Liga chinesa de futebol na quarta posição, depois de empatar esta quarta-feira no campo do Beijing Guoan (1-1), no ‘play-off’ de atribuição do terceiro e quarto posto.

Na primeira mão, a equipa do técnico português tinha perdido por 2-1, resultado que acabou por ser determinante para o Shanghai SIPG, habitual candidato ao título, ter ficado fora do pódio.

No segundo duelo, o brasileiro Alan, aos 31 minutos, aumentou ainda mais a vantagem do Beijing Guoan na eliminatória e o melhor que a formação de Vítor Pereira conseguiu foi chegar ao empate, pelo também brasileiro Ricardo Lopes, aos 47.

O título de campeão está a ser decidido pelo Guangzhou Evergrande e o Jiangsu Suning, que voltam a encontrar-se na quinta-feira no jogo decisivo da Liga chinesa, depois de terem empatado a zero na primeira mão.

Finalizada a sua participação no campeonato, o Shanghai SIPG vai nas próximas semanas disputar o Grupo H da Liga dos Campeões asiática, interrompida no início do ano devido à pandemia da covid-19, frente aos coreanos do Jeonbuk Motors, de José Morais, os japoneses do Yokohama Marinos e os australianos do Sydney FC.