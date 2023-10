Época de Neymar acabou

Dono de um talento que ombreia com os melhores de sempre a nível futebolístico mas com decisões de carreira que parecem tê-lo afastado de palcos ainda maiores, Neymar volta a marcar passo. Desta vez, uma lesão contraída num jogo pelo Brasil vai afastá-lo vários meses dos relvados.

São mais propriamente oito os meses (previstos) que o craque canarinho vai passar afastado dos seus companheiros no terreno de jogo. No último encontro pela seleção brasileira, o atacante sofreu uma rutura de ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo, pelo que não vai jogar mais esta temporada.

Além das péssimas notícias para o atleta e para a sua seleção (falha a Copa América), também o português Jorge Jesus tem um problema em mãos, já que luta pelo título saudita e vai ficar órfão do extremo esquerdo.

Neymar da Silva Santos Júnior, atualmente com 31 anos, iniciou carreira no Portuguesa Santista mas foi pelo Santos que se destacou no Brasil. Em 2013/14 assinou pelo Barcelona, clube que deixaria em 2017/18, altura em que assentou arraiais em Paris para jogar no PSG. Seis anos depois, Neymar voltou a mudar de ares e aproveitou a onda empurrada pela corrente milionária saudita, tendo rubricado um acordo com o Al Hilal. Neste último clube, disputou apenas 5 jogos, marcou um golo e apontou duas assistências. Pela sua equipa nacional, o camisola 10 tem 128 internacionalizações e 79 tentos.