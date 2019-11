Epitáfio ao insecto

Diatribe:

O insecto zum zum zum

zumbe aqui, zumbe ali, é só chinfrim

o insecto pim pam pum

morra o insecto, morra, pim!

morra o insecto, morra, pum!

Dissecação:

O insecto, como é bem de ver

só vive para picar, para morder

escarafuncha, esfocinha

futuca, amarfalha, esgravatinha

esbraceia, esperneia, cabeceia,

com as antenas (daqui parecem-me mais corninhos!)

pois não capta nada da sua soez teia

só feromonas e fedorzinhos

do seu unto mundo imundo

e dos seus vis germes

como é próprio dos vermes.

O reino animal é rico e vasto

mas o insecto baba-se no basto

da sua leda soberba lerda

e mesmo que ninguém o oiça ou leia

do seu pequeno e altaneiro

montículo de esterco verborreia

levanta a patinha peluda e a mandíbula

guincha, grita, chia, ulula

zune, zumbe, zoa à toa

acha-se o pináculo da criação

acha-se tão omni e superbus

mas não,

é tão somente superfluus!

Conclusão:

O insecto zum zum zum

catrapus, é só pus

não merece verso nenhum

zás e catrapás

insecto já não hás!

JLC05112019

(Para todos os autoproclamados que exclamam, clamam, reclamam apenas para se aclamar e autoproclamar, esses eternos incompreendidos e injustiçados arautos da verdade, snif!)