Epístola a Pedro

Então Pedro, Pedro Romano, ó Grande Pedro

o advento que aguardamos é para quando?

Tanto que por ti esperámos, ansiámos

desde os tempos de Melmedoc de Armagh

e olha agora, o tão pouco que fazes

o tão pouco que muda…

Se derem o poder a um homem

de mudar o mundo, ele muda-lo-á?

Muda-lo-á realmente?

Para o bem? Para o mal?

Ou mudará apenas o que lhe for favorável e fácil?

Ou ficará paralisado a cismar da sua varanda de marfim

que não fazer nada é bem mais prudente

do que destruir o mundo como o conhecemos?

Mas e se o estabelecido está podre e a ruir

se é mau e nefasto, que lado do bem escolher?

Enquanto a religião e o poder servirem de disfarce

para camuflar violações, desculpar ‘desvios’

ocultar infanticídios e crimes de lesa-humanidade

enquanto censurarmos as vítimas

e protegermos e calarmos os nomes dos agressores

enquanto a economia travestida de paz e democracia

servir de paradigma para semear a miséria e a guerra

para multiplicar órfãos e migrantes e apátridas

enquanto não vivermos como as crianças vivem

enquanto não olharmos como as crianças olham

enquanto não as protegermos

para lhes deixarmos um mundo melhor

do que ontem e do que hoje

nem Malaquias nem Nostradamus

nem Russell nem Pedro nem ibn Qasim

nem a religião ou a filosofia

nenhuma escritura ou profecia

virá salvar-nos.

Apenas tu, homem, te podes salvar a ti mesmo

olha as tuas mãos e considera

as linhas que pensavas desenharem o teu destino

sob as rugas que realmente desenham a tua vida

considera também o bem que espalhas

e o mal que disseminas

que balanço fazes dos teus actos

e das tuas palavras

e de que valem as tuas palavras

se não são seguidas por actos?

Sê consciente que a paz e a alegria

tão somente habitarão o teu coração

quando o que fizeres

for coerente com o que disseres.

A tua vida não acabou

pois nunca é tarde para mudar,

olha Aurélio de Hipona!

Depois do último papa

veio outro papa e assim sucessivamente.

Depois do fim do mundo

veio outro dia igual ao anterior

e assim sucessivamente.

O mundo mudou

mas muda mais lentamente

do que se sucedem os fins do mundo.

A Humanidade não está a redigir

o seu epílogo, apenas inda agora balbucia

e titubeia num títere prólogo.

‘Promittens!’, apelam os anjos.

Metatrone agastado revira-se

na sua poltrona alada

o dedo no botão do reset!

Joshua, um joelho no chão,

colhe um punhado de terra

e lançando-a ao vento diz: ‘Só mais estes!’

Gonçalo põe de lado a manica e o martelo

e anota o que viu na gáspea, curte e cose

melhor com a sovela do que peneja os escrevinhados.

Na mesma carteira, ao seu lado, mais aplicado

Miguel afasta os pêndulos e os mapas do céu

assistiu ao mesmo gesto, mas terá mais verve,

assim o ditarão os séculos vindouros.

E tu, o que olhas daqui?

“Quando o sábio aponta para as estrelas

o idiota olha para o dedo.”

Então não olhes, vê!

Recua mais se não vês.

José Luís Correia

JLC20012022