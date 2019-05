Ephemera: Pacheco Pereira pede ajuda aos portugueses do Luxemburgo

José Pacheco Pereira estará presente no evento que marca o 18º aniversário do BOM DIA, a conferência Portugal+.

Pacheco Pereira apresentará no Luxemburgo, no dia 11 de maio, o projeto Ephemera, a sua biblioteca e arquivo, que o historiador quer alargar às comunidades portuguesas aonde espera encontrar um interessante espólio de informação. O historiador faz assim um apelo à comunidade portuguesa do Luxemburgo para que ajude na recolha de material para o arquivo Ephemera.

“Interessam as coisas portuguesas mas também do próprio Luxemburgo visto que o arquivo é de natureza internacional e o único em Portugal que permite trabalhos comparativos a nível europeu”, explica José Pacheco Pereira, detalhando que “tudo é importante, panfletos, fotografias, cartazes, etc.”.

O evento Portugal+ decorre no dia 11 de maio das 9:00 às 18:30 no Camões – Centro Cultural Português no Luxemburgo.

Além do conhecido historiador e comentador político, a conferência conta com a participação de personalidades relevantes da diáspora portuguesa e de Portugal: dirigentes de empresas e organizações portuguesas e da diáspora. Na conferência serão abordados domínios em que Portugal e os portugueses se destacam.

A conferência Portugal+ é um evento de networking e promoção de Portugal que decorre a 11 de maio no Camões – Centro Cultural Português no Luxemburgo. Pode inscrever-se aqui.”