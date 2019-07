Ephemera: o maior arquivo privado português

José Pacheco Pereira, investigador em História Contemporânea Portuguesa e antigo deputado da Assembleia da República, é o rosto do projeto Ephemera. Trata-se de um acervo privado, arquivo e biblioteca do próprio, gerido de forma pública pela Associação Cultural Ephemera.

O Ephemera possui um blogue destinado a colocar a público os materiais. O acervo é constituído por três fontes principais: a biblioteca e papéis da família Pacheco Pereira, que se encontravam no seu grosso na posse de Álvaro Pacheco Pereira, falecido em 2012; a biblioteca e arquivo de José Pacheco Pereira, cujas primeiras aquisições próprias datam de 1963; e um vasto conjunto de ofertas que vão desde bibliotecas inteiras a espólios completos, para além de muitos núcleos mais pequenos e um contínuo fluxo de materiais, comprados mas, na sua maioria, oferecidos.

É um acervo no seu conjunto generalista, mas com uma forte componente especializada na história política contemporânea, com materiais de arquivo e com colecções únicos em Portugal em certas áreas (como é o caso da colecção de ephemera associada à actividade política).

