Entrou na Universidade do Minho com 19.98 valores

Pedro Araújo é o novo melhor estudante da Universidade do Minho em 2022/23. Entra em Engenharia Aeroespacial com 19.98 valores, proveniente do Externato Camões, em Rio Tinto, distrito do Porto.

No pódio dos que chegam a esta academia com melhores classificações juntam-se Nuno Morais, da Escola Secundária Santa Maria Maior (Viana do Castelo), que entra em Engenharia Informática, e Carolina Mendonça, da Escola Básica e Secundária de Arcos de Valdevez, que entra em Direito, ambos com 19.82 valores.

“Consegui boas notas no secundário e nos exames nacionais, mas não esperava ser o melhor entre os 3000 novos alunos desta universidade”, confessa Pedro Araújo. O segredo dos seus resultados foi aplicar-se “a sério, quando era mesmo preciso”.

O jovem de 17 anos tinha ido uma vez com os pais ao campus de Azurém, em Guimarães, onde vai cursar Engenharia Aeroespacial, e apreciou o ambiente. “Gosto desta área científica, que tem vários desafios e caminhos para explorar, e escolhi a UMinho pela novidade e proximidade, porque o curso é uma estreia e porque Guimarães é relativamente perto, logo virei todos os dias de comboio”, explica.

Pedro Araújo está agora curioso para integrar-se na vida académica e pondera ver as oportunidades oferecidas na instituição, como modalidades desportivas, grupos culturais e associativismo. Para o futuro, é prudente. “Verei aos poucos a área em que mais me enquadro e devo seguir depois para mestrado”.