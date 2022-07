Entrega de diplomas de língua portuguesa junta centenas de famílias no Luxemburgo

Várias centenas de jovens e respetivas famílias alinharam-se pacientemente este sábado para entrar no Instituto Camões, no Luxemburgo, para a cerimónia de entrega de diplomas dos cursos de português.

A fila prolongou-se por mais de três horas, o que despertou a curiosidade de muitos luxemburgueses e estrangeiros, que perguntavam aos jovens a razão de estarem ali. A resposta surpreendeu os curiosos: “não é a inscrição para nenhum concurso. Vamos receber os diplomas para os alunos de português no Luxemburgo”, orgulhavam-se.

“Mas são assim tantos os alunos a estudar português no Luxemburgo?”, perguntavam os transeuntes. “São cerca de três mil alunos inscritos nos cursos, um número em crescimento constante nos últimos anos”, revela Joaquim Prazeres, coordenador do Ensino Português no Luxemburgo, Bélgica e Países Baixos” (CEPE Benelux), que é uma das onze bases da rede do Instituto Camões, organização responsável pelos cursos de língua portuguesa cá fora.

Foram mais de 350 os alunos que receberam o convite para a cerimónia de entrega de diplomas destes cursos de português, uma iniciativa que contou com a presença de António Gamito, embaixador de Portugal no Luxemburgo.

Em declarações ao BOM DIA, o diplomata mostrou-se satisfeito “pela presença de tantos pais e encarregados de educação que acreditam que vale a pena aprender português, e pelo empenho no sucesso da escolaridade dos seus educandos de forma que surjam “novos talentos que possam fazer os seus estudos superiores em Portugal e ajudar no desenvolvimento do país”.

António Gamito deixou ainda uma palavra de apreço aos professores e aos pais pela sua “ação determinante junto das autoridades luxemburguesas sobre a importância da língua materna no desenvolvimento educativo dos jovens”.

Joaquim Prazeres reforçou também que este projeto está preparado “para responder a todas as novas inscrições”, evocando os 28 docentes à sua disposição.

