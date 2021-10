Entre no novo Lexus NX

O novo Lexus NX anuncia uma nova era no design, nas motorizações, multimédia e conectividade de nova geração, e ainda na utilização de tecnologias avançadas para níveis cada vez mais elevados de segurança, conforto e conveniência.

O novo NX substitui um modelo que vendeu mais de 170 000 unidades desde a sua apresentação em 2014. Para continuar este triunfo, a marca nipónica efetuou uma reinvenção total. A ambição e a entrega são visíveis nos grandes avanços no desempenho, na maneabilidade e na eficiência, bem como nos surpreendentes 95% de peças novas presentes no automóvel.

Foram aplicadas técnicas de modelação digital e informáticas para se obter uma engenharia mais inteligente que atingiu um nível superior de garantia de qualidade. As aptidões das mãos, dos ouvidos e dos olhos humanos dos artesãos Takumi continuam a ser essenciais para a obtenção da mais elevada qualidade sensorial.

O novo modelo supera o apelo avant-garde do NX original, mas também apresenta um visual mais sofisticado, dinâmico e maduro, bem como um caráter mais musculado. A beleza funcional é evidente nos detalhes produzidos na colaboração entre os designers do NX e os engenheiros de desempenho para controlar o fluxo de ar sobre e sob a carroçaria, tal como molduras laterais fluidas e um novo design de cobertura inferior do motor.

O Novo Lexus NX marca a primeira aplicação do conceito Tazuna no design do habitáculo do condutor. Retirado de uma palavra japonesa que descreve o controlo do cavalo pelo cavaleiro através das rédeas, este centra-se em dar ao condutor um controlo direto e intuitivo do automóvel, seguindo o princípio de “mãos no volante, olhos na estrada”. Torna o condutor mais confiante e em controlo do seu automóvel e da área envolvente.

