Entre meditação e oração

Quando se acompanha o desenvolvimento de uma criança torna-se desconsolador verificar como à medida que esta vai adquirindo aptidões comportamentais e sociais, ao mesmo tempo vai perdendo muito do brilho da sua individualidade original enquanto a máscara da pessoa vai sendo configurada. À medida que se perdem dons e carismas (a Graça) esvai-se a individualidade. Os hábitos adquiridos e os cargos vão substituindo as atitudes individuais e então passamos a ser determinados pelo exterior e não por nós mesmos. Uma educação de caracter funcional concorre em grande parte para a alienação individual ao passarmos mais a tornar-nos portadores de hábitos, funções e crenças. A dignidade, não vem do serviço ela assenta nos próprios dons. O serviço, a profissão só lhe poderá dar mais brilho. Não é fácil de aguentar a tensão entre o nosso ser individuo e o nosso ser sociedade e manter o equilíbrio de tal modo que o indivíduo seja a base para a sociedade e não se torne a sociedade o conteúdo do indivíduo/pessoa.

Na natureza, tudo cresce de dentro para fora, do interior para o exterior. A árvore não nasce a partir dos ramos, a semente é que traz em si a potência da árvore. Não deve ser a sociedade a determinar o comportamento e o ser do indivíduo, mas o indivíduo a descobrir nele mesmo a sociedade e numa relação transcendente servir a sociedade. O Grão (a semente) é símbolo da “Palavra de Deus” e da ipseidade criativa e criadora. É por isso que Jesus disse: “A menos que o grão de trigo caia na terra e morra, ele permanecerá um único grão. Mas se morrer, dá muito fruto (Jo. 12:24). “E algum caiu em boa terra; e brotou e deu fruto a cem por um. Ao dizer isso, Jesus bradou. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça!” Não basta ficar-se pelas impressões sensoriais que percepcionam o mundo exterior!)…

Trata-se de envolver o próprio corpo e interiorizar a palavra de Deus, sem esforços nem objectivos fixos no espírito de liberdade do “Seja feita a Tua vontade.” O esforço estará em criarmos silêncio em nós e em torno de nós, calando as ideias e pensamentos, para podermos abrir a porta da dimensão espiritual e assim lograrmos ouvir a voz da intuição (o canal divino da voz universal). Chegados aí a palavra de Deus identifica-se com o mais interior de nós mesmos. Neste estado passaremos a superar a polaridade que nos domina no dia a dia e então vivenciamos a serenidade que surge do húmus da humildade que até torna mais produtivo mesmo o terreno mais ressequido pela torreira do orgulho/arrogância.

Nesses momentos (poucos ou muitos) poderemos melhor compreender o que Jesus dizia, “a vós foi dado conhecer o mistério do “reino de Deus”; mas aos outros em parábolas, para que não vejam se já o veem, e não entendam se já o ouvem”. Sim, trata-se do acontecer vivencial integral num momento místico (certamente muitos já terão tido a experiência mística do encontro unífico onde o elemento quase se dissolve no todo – diria a experiência trinitária – seja num momento de oração de admiração e contemplação seja na observação de um pôr do sol ou no sentir a imensidão do mar ou num momento ou acto de sobrecarga energética à imagem do encontro de energias que produzem o “relâmpago” iluminador). Nesse momento abstraímos do nosso ego para entrarmos numa relação do nós Humanidade-Universo-Deus. Nesse momento tornam-se irrelevantes confissões, mundivisões, morais e as questiúnculas existenciais.

Ao entrarmos em comunhão, na relação eu-tu-nós, à imagem da relação pessoal trinitária, em que as três pessoas englobam toda a realidade criada e não criada (veja-se o mistério Jesus Cristo que engloba o divino e a criação), tudo aspira a uma relação pessoal interligada e personalizada no amor (por isso costumo designar o mistério da Trindade como a fórmula de toda a realidade, pois é o que experimento ao meditá-lo); na Trindade expressa-se a pessoa na medida em que se expressa em relação com a outra num todo! Tudo se encontra interligado, incarnação-morte-ressurreição, o mundo espiritual e o cosmos astral e humano: como humanos somos como que microcosmos resumos do todo em relação com o todo. A elaboração de conceitos numa visão reducionista leva à percepção materialista do mundo e da realidade e a um exteriorismo que assenta numa concepção mecanicista e materialista da realidade e da vida. A matéria sem o espírito é como o corpo sem o sangue.

É verdade que um corpo inerte também produz rebentos, mas nesse sentido ficar-nos-íamos pela químico-física de Lavoisier do “Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma”, portanto, numa perspectiva apenas terrena do elemento e não do todo porque se no “mundo nada se cria, tudo se copia” será importante pormo-nos à procura do original.

Por isso seria do bem comum e do interesse de cada um que todos construíssem as suas individualidades numa base que possibilite comunidade apesar das diferenças e possíveis contradições em que os limites ou fronteiras pessoais possam tender a formar fronteiras mas que a partir da experiência do nós, essas fronteiras passem a assumir um caracter da osmose, possibilitando a passagem do amor que tudo une entre tudo e todos!

António CD Justo