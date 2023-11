Entre Lisboa e Barcelona: os jovens portugueses além do Erasmus

Barcelona, uma cidade rica em história, cultura, beleza e oportunidades, tem se tornado num destino de eleição pelos jovens estudantes e trabalhadores portugueses (e não só), em busca de novas oportunidades e desafios.

Hoje faz um mês e 22 dias que me mudei para Barcelona por um semestre e, por isso, faz um mês e 22 dias que me apaixonei por esta cidade.

Entre a arquitetura, a cultura, o mar, as pessoas, a arte, os festivais e as festas, Barcelona tornou-se rapidamente uma das minhas cidades favoritas da Europa.

Enquanto estudante da Escola de Direção e Gestão Hoteleira no Estoril, em Portugal, estou no meu terceiro ano de licenciatura. Honestamente, não escolhi Barcelona para fazer o meu período de Erasmus por ter a melhor faculdade ou o melhor ensino entre todas as outras opções, mas sim pela cidade cheia de vida que é.

À medida que o tempo foi passando, tenho me apercebido de que como eu, há muitos. Em cada comboio, metro, café, restaurante, discoteca, festa ou evento ouve-se português.

Eu e as minhas amigas começámos a dar-nos conta de que havia, de facto, um grande número de jovens portugueses a trabalhar ou a estudar em Barcelona, o que despertou a minha curiosidade.

Decidi investigar um pouco esta questão, realizando um questionário a alguns deles.

De acordo com as respostas, há quem tenha escolhido Barcelona como destino de Erasmus por já conhecer a cidade e achar um lugar fascinante para viver. Alguns estudantes referem a qualidade da oferta de ensino, assim como o facto de ser perto de casa, relativamente a outros destinos da Europa.

Contudo, apesar da Catalunha e Portugal, na minha opinião, terem uma cultura bastante semelhante, 53,8% das pessoas que responderam ao questionário, não concordam e votaram que há uma grande diferença cultural entre os dois, dando como exemplos o facto de haver uma maior abertura à diversidade em Barcelona, acrescentando também o facto de as pessoas serem menos conservadoras. Os jovens acrescentaram também que em Barcelona há um melhor equilíbrio no que toca à separação da vida laboral e pessoal.

Quando questionei o que mais gostavam em Barcelona, obtive respostas como o facto de haver uma maior diversidade de lojas, museus, restaurantes, mercados, eventos, concertos, acrescentando que a oferta é constante, e claro que as tapas e a cerveja ao final da tarde não podem faltar como uma das atividades favoritas dos portugueses.

Em termos de experiência pessoal, a cidade surpreendeu-me de forma bastante positiva, e a diversidade do meu dia-a-dia é um dos pontos altos desta experiência.

Frequentar uma faculdade, situada numa das avenidas mais prestigiadas de Barcelona, significa que diariamente caminho por ruas pitorescas repletas de vida, lojas, esplanadas, museus e arte.

No entanto, confesso que a barreira linguística tem sido um desafio maior do que eu esperava. Embora esteja em Espanha, Barcelona faz parte da Catalunha e, por isso, a língua mais falada é o catalão. A maioria das minhas aulas são em catalão, tornando o processo de aprendizagem mais difícil e desafiador.

Em termos de ensino, a minha experiência é comparável ao sistema português, embora possa ser ligeiramente menos exigente. No entanto, muitos dos meus amigos afirmam que o ensino em Barcelona é mais dinâmico e menos tradicional, o que se mostra motivador e estimulante.

Quanto à segurança, embora me sinta mais segura em Lisboa, Barcelona também apresenta complexidades nesse aspeto. A presença policial é constante nas ruas, durante eventos, nos mercados e na praia.

Acrescento também que a teoria de que os espanhóis descansam muito não é inteiramente mentira. Muitas lojas e restaurantes fecham depois de almoço, por volta das 13h30/14h00 e só voltam a abrir por volta das 16h30/17h00 – e uma sesta de barriga cheia sabe sempre bem, até a mim!

À medida que o tempo passa é impossível não me sentir grata por poder viver esta experiência em Barcelona. Todos os dias, ao caminhar por estas ruas, sinto me parte de algo maior, parte de uma comunidade de jovens que escolheram esta cidade como o seu lar temporário.

Não sabia se me ia ser fácil estar longe dos meus amigos, família, casa, hábitos e rotinas, da minha zona de conforto. Mas cada vez tenho mais a certeza de que Barcelona foi a cidade indicada para mim e para mais jovens como eu que estão a descobrir que o mundo é nosso para explorar e moldar.

Francisca Pereira