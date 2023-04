Entre elas e o Europeu está “apenas” a França

A seleção portuguesa feminina de futebol goleou a Roménia por 5-0, no segundo jogo do Grupo A3 da Ronda de Elite de qualificação para o Europeu 2023 de sub-19, e vai decidir apuramento com a França, na terça-feira.

Graças ao ‘hat-trick’ de Daniela Santos, com golos aos minutos 28, 46 e 76, e ao ‘bis’ de Sara Cartaxo, que abriu a contagem aos 26 e fechou-a aos 80, a equipa das ‘quinas’ ascendeu à liderança do grupo, com os mesmos seis pontos das gaulesas, mas um saldo de nove golos marcados e nenhum sofrido contra o registo de oito marcados e nenhum sofrido do conjunto que vai defrontar em Amarante.

Perante 381 espetadores no Estádio Municipal de Lousada, a equipa orientada por Carlos Sacadura dominou o encontro do princípio ao fim, alternando fases de perigo junto à baliza de Diana Mosanu com períodos de circulação de bola no meio-campo adversário, mais lentos.

Depois de 20 minutos iniciais que se resumiram a duas tentativas de Matilde Silva, desviadas para canto, Sara Cartaxo encontrou o caminho da baliza romena num remate à entrada da área, colocado junto ao ângulo inferior direito.

Incapaz de segurar a bola por mais de três passes seguidos, a Roménia viu ainda a defesa central portuguesa Daniela Santos avançar no terreno para dilatar o resultado, num lance de insistência ofensiva que concluiu na pequena área.

Depois de a França derrotar a Hungria por 2-0, a formação lusa precisava de marcar mais três golos para subir ao primeiro lugar do grupo e abriu a segunda parte com mais um golo da central, num remate bem colocado em posição frontal à baliza.

Daniela Santos ‘coroou’ a sua ‘veia’ goleadora neste jogo com outra finalização oportuna e Sara Cartaxo selou o resultado, num remate parecido com o seu primeiro golo.

Apenas as primeiras classificadas de cada grupo da Ronda de Elite se apuram para a fase final do Europeu, que irá decorrer na Bélgica, entre os dias 13 e 30 de julho.