Entre 2023 em grande

O InterContinental Porto – Palácio das Cardosas preparou um programa de Réveillon, para quem quer entrar 2023 numa unidade hoteleira de cinco estrelas.

O espetáculo inclui a estadia, o jantar com pratos distintos e um brinde a 2023 com muita música e animação.

O primeiro dia do ano começa com um brunch para celebrar os novos recomeços. A estadia está disponível a partir de 512€, com pequeno-almoço incluído, para as noites de 30 e 31 de dezembro.

O jantar e o brunch de Ano Novo têm um valor de 350€ e 75€, por pessoa, respetivamente, com bebidas incluídas.