Entrada de portugueses no Canadá atingiu máximo em 2021￼

Foram 890 os portugueses que, em 2021, entraram no Canadá, segundo os dados do Citizenship and Immigration Canada. O departamento oficial de estatística contabilizou um total de 406,005 entradas de estrangeiros em território canadiano naquele ano, representando os portugueses 0.2% desse total.

Depois de em 2020 se ter registado um decréscimo no número de entradas de portugueses no Canadá, em 2021 regista-se um aumento acentuado (+61.8%), tendo-se atingindo o valor mais alto de entradas desde 2000.

Durante o período em análise, o valor mais baixo registou-se em 2003 (329 entradas), enquanto o mais alto assinalou-se em 2021 (890 entradas).

A emigração portuguesa para o Canadá continua a representar uma fração muito pequena tanto da imigração neste país (0.2%) como da emigração portuguesa total (inferior a 1%).