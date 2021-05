Entrada de portugueses na Noruega é a mais baixa desde 2010

Segundo dados do Statistics Norway, em 2020 entraram no país 344 portugueses. Este instituto de estatística contabilizou um total de 30,819 entradas de estrangeiros em território norueguês, representando os portugueses 1.1% desse total.

Este é o segundo ano consecutivo em que o número de entrada na Noruega diminui (-4% em 2019 e -20.4% em 2020), depois do crescimento que tinha sido registado em 2018. No entanto, o decréscimo dos portugueses é inferior à queda do total de entradas no país (-30.9%), tendo por isso o peso dos portugueses no total de entradas aumentado em 2020.

A emigração portuguesa para a Noruega é um fenómeno recente, com um pico em 2013, na sequência de um crescimento acelerado desde 2010. Contudo, a emigração portuguesa para a Noruega continua a representar uma fração muito pequena da imigração neste país (1.1%).