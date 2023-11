Ensino de português na África do Sul fica mais digital

O Instituto Camões, através da sua Coordenação de Ensino na África do Sul, procedeu às primeiras entregas de equipamentos a alunos da rede EPE local no âmbito do projeto “Digitalização EPE”, tendo estas decorrido nos dias 28 e 29 de outubro na embaixada de Portugal em Pretória e no consulado-geral de Portugal em Joanesburgo, respetivamente.

No âmbito da execução deste projeto, que é financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência de Portugal e que assenta no aprovisionamento de equipamentos e na capacitação tecnológica de docentes e discentes com vista à promoção de um ensino colaborativo em modelos presenciais, online ou híbridos, foram organizadas entregas de equipamentos para os alunos de duas áreas consulares, a de Pretória e a de Joanesburgo.

A primeira entrega teve lugar na residência oficial do embaixador de Portugal na África do Sul, José Costa Pereira, no dia 28 de outubro, e a segunda no consulado-geral de Portugal em Joanesburgo, a qual contou com a presença da cônsul-geral de Portugal em Joanesburgo, Graça Fonseca, no dia 29 de outubro. Em ambas as sessões estiveram presentes o chefe da Divisão de Programação, Formação e Certificação do Camões, I.P., Rui Vicente de Azevedo, o adjunto de Coordenação, Joel Coelho, e os docentes dos ensinos básico e secundário colocados nestas duas áreas consulares.

Do total de 500 equipamentos a entregar a alunos dos cursos extracurriculares promovidos pelo Camões, I.P. na África do Sul, procedeu-se, durantes estes dois dias, à distribuição de 237, correspondendo 72 a alunos de escolas da área consular de Pretória, 161 a alunos de escolas da área consular de Joanesburgo e 4 a alunos que frequentam os cursos online de língua e cultura portuguesas.

De forma a dar seguimento à execução deste projeto, realizar-se-á nova sessão de entrega de equipamentos nas instalações do consulado-geral de Portugal em Joanesburgo, no dia 4 de novembro de 2023.