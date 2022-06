Ensino de finanças: Portugal com cinco escolas no top 50 e uma na elite

Quatro escolas em Lisboa e uma no Porto destacam-se pelo mestrado em Finanças. O Financial Times passa a incluir na elite a Nova SBE.

Depois do grande destaque dado a quatro escolas de gestão em Portugal, agora em finanças as nossas escolas também merecem menção. A Nova SBE subiu três e quatro lugares em parâmetros para os melhores mestrados em finanças do mundo.

Depois do 22º lugar no ranking de escolas de gestão, a faculdade de Lisboa tem o nono melhor mestrado em finanças da Europa, e o 11º melhor do mundo. Destaca-se também no que diz respeito aos indicadores de ‘Work International Mobility’ (nono lugar) e ‘Internacional Course Experience’ (oitavo lugar), como refere a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP).

Também a Universidade Católica se destaca cada vez mais nos rankings da Financial Times. Em 17º lugar, a Católica Lisbon School of Business and Economics, que integra pela primeira vez o Top 20. Evidencia-se também em dois rankings onde é a melhor escola do país. No fator “Progressão de carreira”, no qual a escola de gestão ocupa o oitavo lugar, e no fator “Experiência internacional” está na 11ª posição, como refere o ECO.

Mais três presenças portuguesas são de destacar no top liderado pelo mestrado da HEC Paris. O ISEG e o ISCTE, de Lisboa, e a FEP, do Porto, aparecem destacadas no ensino de finanças. O ISEG – Lisbon School of Economics and Management aparece na 34ª posição, tendo subido um lugar desde o passado ano. O ISCTE Business School foi quem deu o maior salto no ranking em Portugal, tendo passado de 51º para 41º lugar no ranking dos mestrados. Por fim, no 49º lugar aparece a FEP – Porto Business School, onde os seus maiores destaque vão para os parâmetros “Relação custo-benefícios” e “Experiência internacional”.

