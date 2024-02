Ensemble vocal luxemburguês propõe cantos portugueses

A Embaixada de Portugal e o Centro Cultural Português – Camões Luxemburgo em colaboração com o Ensemble Vocal Jubilate Musica Luxembourg organizam o concerto “Chants Portugais et Autres” que terá lugar no Centro Cultural Português no dia 2 de março, às 17:30.

O Ensemble Vocal Jubilate Musica foi fundado em 1984, tendo como primeiro maestro Roland Kaber, professor no Conservatório da Cidade do Luxemburgo. Inicialmente composto por uma dezena de cantores, o grupo dedicava-se à interpretação de obras renascentistas e barrocas.

Ao longo dos anos, sob a direção sucessiva de Philippe Barth e Burkhard Pütz, o ensemble alargou o seu repertório a obras de compositores clássicos, românticos e modernos, com e sem acompanhamento instrumental.

Desde janeiro de 2015, o Ensemble Vocal Jubilate Musica é dirigido por Nicolas Billaux. O ensemble, atualmente composto por vinte coristas, actua em todo o país e na Grande Região.

O grupo vocal preparou este concerto para encerrar os seis meses de trabalho realizado pelo maestro convidado Jorge Alves juntamente com os coralistas do Jubilate Musica. Serão apresentadas canções portuguesas, inglesas e de outros países – a cappella ou acompanhadas ao piano por Stefan Dorneanu.

A entrada é gratuita no limite dos lugares disponíveis.