Enquanto a Europa aperta, Luxemburgo aligeira restrições

“A situação da saúde está a melhorar, mas continua difícil”, disse o primeiro-ministro luxemburguês Xavier Bettel esta terça-feira. Em sentido contrário ao que se passa no Reino Unido, na Bélgica ou na vizinha Alemanha, o grão-ducado aligeira as restrições devidas à pandemia.



O governante saudou a queda no número de contaminações e a menor ocupação de leitos hospitalares, acrescentando que “ainda não é hora de suspender as restrições”. Mas todos foram amenizados, já que o chefe do governo anunciou a reabertura, a partir da próxima segunda-feira, de escolas e lojas.

A partir de 11 de janeiro, todas as lojas vão reabrir no Luxemburgo. Mas haverá restrições: dentro das lojas, será autorizada apenas uma pessoa por cada 10m².

As escolas poderão mais uma vez receber os seus alunos., enquanto que o recolher obrigatório vai passar das 21 às 23 horas.

Os cinemas e espaços culturais vão poder reabrir, com sujeitos a um protocolo de saúde rígido. A mesma coisa no que respeita à prática de desportos.

Por outro lado, más notícias para os restaurantes que permanecerão fechados, pelo menos, até domingo, 31 de janeiro de 2021.