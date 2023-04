Enoturismo da Tapada de Coelheiros reforça aposta na sustentabilidade

Situado na Igrejinha, Arraiolos, o enoturismo na Tapada de Coelheiros passa por mais do que apenas provar vinhos. Apostando na agricultura biológica e regenerativa, as vinhas da propriedade encontram-se inseridas num mosaico de diferentes culturas, estando rodeadas de sobreiros, oliveiras, nogueiras, pinheiros e dezenas de espécies que vivem de forma integrada num ecossistema de harmonia e equilíbrio. Por isso, a Tapada de Coelheiros inclui nos seus programas os passeios de jipe, proporcionado um tour pelos 800 hectares onde os visitantes podem observar as ovelhas, os veados e gamos, assim como diversas espécies de aves, lebres, coelhos que ajudam a manter o equilíbrio deste ecossistema.

Os passeios podem incluir provas de vinho e almoço servido na nova sala de provas (80€ p/pax – inclui tour, prova e almoço), ou sob o telheiro do Taco que, situado num ponto alto da propriedade, beneficia de uma vista única (100€ p/pax inclui tour, prova e almoço).

Adicionalmente, estão disponíveis provas técnicas divididas em duas categorias: a Prova Clássica (20€ p/pax), na qual provará 4 vinhos da gama Coelheiros e Tapada de Coelheiros e a Prova Terroir (40€ p/pax), que inclui 6 vinhos entre a gama Coelheiros, Tapada de Coelheiros e um topo de gama. Poderá incluir a visita de jipe à Tapada em qualquer uma destas provas por um acréscimo de 20€ por pessoa.

Para além destes programas, a Tapada de Coelheiros organiza também eventos e atividades personalizadas como piqueniques, passeios pedagógicos, almoços corporativos, entre outros.