Um homem engravidou a mulher e a sogra ao mesmo tempo e contou a história a um jornal inglês. “Sei que o que fiz é altamente reprovável. Mas foi algo não refletido por causa de uma noite de álcool. A minha mulher, a pessoa que mais amo no mundo, foi traída por mim e pela própria mãe. Tenho medo de que possa perder a cabeça», conta o homem de 27 anos.

O inglês explicou que a traição aconteceu no dia em que a sogra, de «39 anos, mas que parece ter 25», decidiu festejar o aniversário. “Nesse dia, eu e a minha mulher tivemos uma discussão. Eu queria mais liberdade. Sentia-me sufocado por saber que ia ser pai e não soube lidar com a situação. A minha sogra é personal trainer e é muito sensual. Bebemos de mais e aconteceu o impensável”, relatou.

O jovem garante que tentou esquecer o que tinha acontecido. Até que foi contactado pela sogra, que lhe contou estar grávida, fruto dessa noite em que estiveram juntos. A mulher encontrava-se fora da cidade num fim-de-semana de mulheres para uma despedida de solteira de uma amiga. «Ela não faz ideia do que se passa e não sei como contar-lhe . A minha sogra não quer abortar e terei de dizer a verdade à minha mulher. Estou desesperado e preciso de ajuda, de conselhos, de alguém que me diga como devo abordar este problema», pede o homem.

O jovem adiantou ainda que nada do que fez foi pensado. “Quando terminou a festa, eu estava demasiado bêbado para conduzir e a minha sogra disse-me para ficar a dormir no sofá de casa dela. Ela também estava demasiado alcoolizada para raciocinar e também se arrependeu, mas tem mais força para assumir o erro do que eu”, conclui.