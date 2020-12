Enfermeira portuguesa primeira vacinada no Luxemburgo

Chama-se Catarina Fernandes e é enfermeira-chefe no Centro Hospitalar do Luxemburgo. Foi, com um enfermeiro de origem italiana, a primeira profissional de saúde vacinada no grão-ducado.

“É uma honra ser um dos primeiros a ser vacinados contra o vírus SARS-COV-2”, declarou a profissional de saúde, citada nas redes sociais pelo centro médico onde trabalha.

Em paralelo com Catarina Fernandes foi vacinado Kevin Nazzaro, enfermeiro no serviço de doenças infeciosas.

#portugalpositivo