Energias renováveis portuguesas chegam à Polónia

A GreenVolt fechou a venda de parques solares e eólicos na Polónia. O negócio foi realizado com a Iberdrola por 155 milhões de euros.

O negócio inclui dois parques eólicos com 50 MW e seis parques solares com 48 MW. Estão ambos abrangidos por um contrato de aquisição de energia com a T-Mobile Polska, como refere a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP).

A concessão terá um período de 15 anos a partir de 2023. “Esta alienação, a primeira da GreenVolt desde o IPO, vem demonstrar a capacidade que temos em desenvolver, construir e gerar valor com os projetos em que investimos através da estratégia de rotação de ativos que definimos”, diz João Manso Neto.

“A transação que hoje anunciamos, com um player de relevância à escala europeia, é reveladora do enorme apetite que há por ativos como estes, nomeadamente no mercado polaco”, destaca o CEO da GreenVolt. A empresa é promotora de projetos eólicos e solares fotovoltaicos de grande dimensão.

