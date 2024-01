Encontros PNAID: queda do Governo não coloca próxima edição em causa

A queda do Governo português e as eleições legislativas que se aproximam não irão colocar em causa a edição de 2024 dos Encontros PNAID. A garantia foi dada ao BOM DIA pela coordenadora deste evento, Cristina Coelho, em dezembro último, no rescaldo do evento que decorreu no Centro Cultural de Viana do Castelo.

Em entrevista ao BOM DIA no último dia do certame, a responsável fez uma análise extensiva de toda a edição e, quando questionada sobre o impacto que a queda do Governo português poderia ter na iniciativa, prontamente garantiu que “nunca esteve em causa a organização”, mesmo que tenha sido necessário proceder a algumas adaptações.

Cristina Coelho esclareceu que “o investimento da diáspora vai muito além daquilo que é um executivo” e explicou que o facto de se viverem momentos politicamente conturbados “não quer dizer que não se façam negócios e que não se respeite a diáspora”. “Espero estar aqui daqui a um ano a celebrar o potencial das nossas comunidades”, vincou ainda.

Sobre esta segunda edição, que decorreu em Viana do Castelo, a organizadora classificou-a como “memorável”. A seu ver, “Os Encontros PNAID não são só encontros de investidores da diáspora, juntam [também] empresas, instituições e entidades do ecossistema empreendedor nacionais”.

Um dos outros pontos rapidamente destacados foi a clara aposta nos momentos de networking: “O que notámos, em termos de evolução nesta segunda edição, foi em termos de participantes. 65% são empresas e o ambiente foi proporcionado para ser mais informal com uma tenda com expositores, pitches, masterclasses, expositores… Essa informalidade é propícia ao negócio”.

Também a maior digitalização, quando comparado este evento ao de Fátima, em 2022, foi salientado. A crescente participação online e a app desenvolvida ajudou no contacto entre participantes, “mas o momento social presencialmente fez a diferença em termos de negócios”, frisou.

Mais diáspora da América

Desafiada a retratar a participação destes encontros, Cristina Coelho ressaltou que se manteve “um domínio dos investidores da diáspora de França” e que os investidores do Brasil se equipararam. De seguida, mencionou o “crescendo dos mercados da União Europeia”, o decréscimo de presenças vindas do Reino Unido e “o fenómeno de mais investidores dos EUA, Brasil e Canadá.

Os Encontros PNAID são uma iniciativa conjunta do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas e da secretária de Estado do Desenvolvimento Regional. Esta segunda edição foi organizada pelo Município de Viana do Castelo em parceria com a Comunidade Intermunicipal do Alto Minho e da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte

Veja, em baixo, a entrevista completa: