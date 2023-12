Encontros PNAID atraíram investidores do outro lado do Atlântico a Viana do Castelo

Informalidade mais propícia ao negócio e a presença notória da diáspora brasileira, estadunidense e canadiana: estas foram algumas das novidades da segunda edição dos Encontros PNAID 2023, em Viana do Castelo, segundo a organizadora do evento preparado para “acolher e acarinhar todos os nossos investidores da diáspora”, Cristina Coelho.

Depois do primeiro “modelo experimental” do ano passado, em Fátima, a responsável pelos Encontros PNAID, Cristina Coelho, destaca a evolução do evento para a edição de 2023, com novidades como a criação de uma app e o ambiente mais informal e dinâmico, com “mais tempo” para networking e para o negócio, que se fez notar na segunda edição do evento para o investimento da diáspora, em Viana do Castelo.

Em entrevista ao BOM DIA no último dia destes Encontros, Cristina Coelho falou ainda sobre o impacto da queda do Governo no decorrer da organização do evento, assim como o crescimento da presença de investidores dos Estados Unidos, Canadá e Brasil que se fez notar nesta edição, a acompanhar a já habitual presença dos investidores da diáspora francesa, que voltou a regressar em peso.

A atual coordenadora do Gabinete de Apoio ao Investidor da Diáspora (GAID) deixou ainda indicações para quem desejar obter o estatuto de Investidor da Diáspora, destacando a evolução que Portugal tem vindo a conquistar em termos de simplificação dos seus procedimentos, assim como a nova ferramenta de Mapeamento do Investidor da Diáspora, disponível no GAID.

Assista aqui à entrevista completa e fique a saber mais sobre a segunda edição dos Encontros PNAID, evento preparado para “acolher e acarinhar todos os nossos investidores da diáspora”, segundo Cristina Coelho.

Os Encontros PNAID 2023 decorreram entre os passados dias 14 e 16 de dezembro, em Viana do Castelo. À margem da emissão principal, o BOM DIA realizou uma série de entrevistas com empresários, empreendedores, políticos e representantes das diversas instituições que estiveram presentes no evento.